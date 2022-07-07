9 عروض مسرحية في عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة البرنامج الإبداعي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، إذ يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار 9 عروض مسرحية خلال عيد الأضحى.

وجاءت تفاصيل العروض المسرحية كالتالي:

«صانع البهجة»

«صانع البهجة» من إخراج وإعداد الفنان ناصر عبد المنعم، ويتناول مسيرة أعمال نجيب الريحاني، ومن إنتاج فرقة مسرح الغد بطولة سيد الرومى ، سامية عاطف، ريم أحمد، ديكور محمد هاشم، أزياء سماح نبيل، إعداد موسيقى جمال رشاد.

«الحفيد»

بدءا من ثاني أيام العيد، «الحفيد» من إنتاج المسرح القومي عن رواية الأديب الراحل عبد الحميد جودة السحار، بطولة لوسي، عابد عناني، تامر فرج ، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

«لسة فاكر»

«لسة فاكر» بدءا من ثاني ايام العيد على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تأليف محمد مرسي، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى محمد شحاتة، وإخراج سامح الحضري.

«حلم جميل»

«حلم جميل» من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بدء من ثاني ايام العيد على المسرح العائم الكبير بالمنيل، بطولة الفنان سامح حسين ، حنان عادل، ومجموعة من نجوم الكوميديا، دراماتورج طارق رمضان، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، أزياء الراحلة نعيمة عجمي، وإخراج: إسلام إمام.

«كاندي كراش»

«كاندي كراش» لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة على مسرح الحديقة الدولية في مدينة نصر تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج اسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى و ألحان حازم الكفراوي، توزيع محمد الكاشف، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن.

«الجميلة والوحش»

«الجميلة والوحش» على مسرح متروبول بالعتبة بدءا من ثاني أيام العيد بطولة بهاء ثروت، سيد جبر، حسن يوسف، موسيقى وألحان هشام طه، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور محمد الغرباوي، أزياء مروة عوده، ماسكات محمد سعد، مادة فيلمية محمد سعيد، تأليف وأشعار ناصر محمود، اخراج محمود حسن.

«عروستي»

عرض العرائس «عروستي» تأليف محمد بهجت و إخراج محمد نور بدءا من ثاني أيام العيد على مسرح القاهرة للعرائس.

«ليلة القتلة»

«ليلة القتلة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة من تأليف خوزيه تريانا، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور وأزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج صبحي يوسف.

«الحب في زمن الكوليرا»

«الحب في زمن الكوليرا» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وإخراج سعيد منسي.