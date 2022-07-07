سيرك وعروض مسرحية للبيت الفني للفنون الشعبية في إجازة العيد

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البرنامج الإبداعي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، في مختلف قطاعات الوزارة، وأعلنت إعداد فعاليات متعددة بجميع ربوع الوطن تشمل أنشطة ثرية تهدف إلى إبراز دور القوى الناعمة في تنمية الوعي وبناء المجتمع كما تؤكد أهمية الرسالة السامية للفكر والفن في الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك، ووجهت التهنئة لجموع الشعب المصري بهذه المناسبة.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، حفلين يوميا خلال فترة العيد، للسيرك القومي بالعجوزة الساعة 5 و9 مساءً، وتبدأ عروض السيرك القومي في جمصة يوميا الساعة 10 مساءً، وعلى مسرح البالون تعرض مسرحية سندباد في الثامنة والنصف مساءً تأليف إسلام إمام وإخراج شادي الدالي.

وفي قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون تعرض مسرحية «لحظة حب»، الساعة 7:30 مساءً بطولة بهاء ثروت ولمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، مدير الإنتاج أمل حبيب، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف إخراج ياسر صادق.

«أنا العريس»، على مسرح جمصة الصيفي

«أنا العريس»، على مسرح جمصة الصيفي الساعة 10 مساء أول أيام العيد، بطولة مصطفى درويش، عايدة غنيم، الفنانة القديرة آمال رمزى، فتحي سعد، وفاء السيد، سحر عبد الله، حسن عثمان، أحمد السباعى، حمزة خاطر، نهلة خليل، بالاشتراك مع عدد كبير من نجوم المسرح الاستعراضي، تأليف أمين يوسف وإخراج صلاح لبيب، وعلى مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية تقدم فرقة أنغام الشباب فريق شباب لايف تيم عروضها الفنية 9 مساءً تعقبها عروض الفرقة القومية للموسيقى الشعبية 10:30 مساءً.