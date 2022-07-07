شروط مسابقة ديوان الشعر المخطوط في فرعي الفصحى والعامية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن مسابقة لديوان الشعر المخطوط في فرعي «الفصحى والعامية» لعام 2022، والتي تنظمها لجنة الشعر، ومقررها الشاعر أحمد سويلم.

جوائز مسابقة ديوان الشعر المخطوط

وتأتي جوائز المسابقة كالتالي:

أولاً: ديوان شعر الفصحى 10000 جنيه جائزة أولى 7000 جنيه جائزة ثانية 5000 جنيه جائزة ثالثة.

ثانيًا: ديوان شعر العامية 10000 جنيه جائزة أولى 7000 جنيه جائزة ثانية 5000 جنيه جائزة ثالثة.

شروط مسابقة ديوان الشعر المخطوط

أما عن شروط المسابقة فهى كالتالي:

1- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما في تاريخ التقدم للمسابقة.

2- ألا يكون المتقدم قد فاز بإحدى جوائز لجنة الشعر من قبل.

3- ألا يكون الديوان المقدم غير منشور ولا يقل عدد صفحاته عن 100 صفحة.

4- ألا يكون الديوان المقدم قد فاز بجائزة أخرى أو تم تقديمه لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

5- يتم تقديم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية (ملف word).

على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .

- خطاب بنكي برقم الحساب (في حالة الفوز)، أو إرسالها على العنوان التالي : 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة.

6- آخر موعد لتلقي الأعمال 31 أغسطس 2022.

7-ملئ استمارة التقديم على الرابط التالي: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:39c4135a-b2c0-3366-a49a-629bb9c495e4

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت مؤخرا جوائز الدولة وأسماء الفائزين بها وهي جائزة النيل، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة في التفوق، وجائزة الدولة التشجيعية.

كما أعلنت أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير والتي تقدمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس للأطفال من سن 5 سنوات إلى 18سنة.