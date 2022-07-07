نص وصيغة تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022.. «الله أكبر كبيرا»

3 أيام ويبدأ عيد الأضحى المبارك، لذا يتساءل البعض عن نص تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022، كونها واحدة من مظاهر الاحتفال والفرحة في العيد، الذي انتظره العديد من المسلمين، وتعد صلاة العيد واحدة من أهم الشعائر التي يحرص عليها فئة كبيرة من المسلمين، لذا بدأ البعض يتساءل عن الصيغة السليمة للتكبيرات.

نص تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022

وعن نص تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022، فالصيغة الأبرز هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

ويحبذ في هذه الأيام أن يحرص المسلمون على التكبير والتهليل، لذا تأتي صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2022 من أبرز اهتماماتهم خلال هذه الفترة، وكانت الصيغة التي يرددها الإمام أحمد ابن حنبل وأبوحنيفة، هي: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2022

وفي الحديث عن نص تكبيرات صلاة عيد الأضحى 2022، فإنّ الشافعية يرددون هذه الصيغة من التكبيرات: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر»، أما ابن عباس رضي الله عنه، فكان يردد: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا».