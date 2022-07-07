مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنشط عمليات البحث عن مواعيد الصلاة في مختلف الدول، وبينها البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جيبوتي، ويعكس ذلك حرص المسلمين في جيبوتي واستعدادهم للعيد المبارك، لتجهيز الأضاحي، وترتيب الزيارات مع الأهل والأقارب، والتزاور فيما بينهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جيبوتي

وذكرت السلطات الدينية في جيبوتي، أنّ أول أيام عيد الأضحى المبارك في جيبوتي سيكون السبت 9 يوليو 2022، الموافق 10 ذو الحجة من عام 1443 الهجري، كما أنّ موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جيبوتي ستكون في السادسة وعشر دقائق صباحا.

احتفال جيبوتي بعيد الأضحى

تحتفل جمهورية جيبوتي مثل باقي دول العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، حيث تقام صلاة العيد في العاصمة والأقاليم الداخلية، وحسب العادة في عيد الأضحى، تشهد البلاد انتعاشة في الأسواق المحلية خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، بسبب إقبال المواطنين الكبير على شراء الملابس والسلع الغذائية، ومقتنيات الزينة، مع الحلويات التي يرتفع استهلاكها في العيد بشكل كبير، ويقضي أغلب المواطنين إجازة عيد الأضحى في زيارة الأقارب والأصدقاء أو الخروج إلى المتنزهات العامة وأماكن الترفيه بصحبة الأطفال لإدخال شعور البهجة والسرور عليهم.

تسمية عيد الأضحى

وسُمي عيد الأضحى بهذا الاسم تيمنا بذكرى النبي إبراهيم عليه السلام، عندما رأى في منامه حلما، يأمره فيه الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه، وبما أنّ رؤيا الأنبياء صدق، آمن النبي إبراهيم بأنّ رؤياه أمر ورسالة من المولى عز وجل، وبدأ تنفيذها بموافقة الابن، لكن الله أمره ألّا يذبح ابنه، وأن يضحي بكبش، لذلك يتقرب المسلمون من الله، بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والأقارب، تشبها بقصة إبراهيم عليه السلام.