ساعات قليلة تفصلنا عن حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون في مختلف أرجاء العالم، إذ أصبح الاهتمام الأكبر معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات ومدن مصر، للاستعداد للصلاة والذهاب إلى المساجد والساحات لحجز مكان في ظل زيادة الزحام على المساجد أثناء صلاة العيد التي تقام صباح السبت المقبل، الموافق 9 يوليو الجاري.

وتقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات ومدن مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

وفيما يخص موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات ومدن مصر، فإنّها تنطلق في محافظة سوهاج الساعة 5:32 صباح السبت الموافق 9 يوليو، حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج.

موعد صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

ويأتي موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظة كفر الشيخ الساعة 5:27 من صباح يوم السبت 9 يوليو، حسب التوقيت المحلي للمدينة.

موعد صلاة العيد بالقاهرة

وفي محافظة القاهرة تأتي صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، الساعة 5:26 دقيقة، وفقاً لهيئة المساحة المصرية.

صلاة عيد الأضحى بالجيزة

ووفقاً لهيئة المساحة المصرية حول موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات ومدن مصر، فإنّ صلاة العيد في محافظة الجيزة ستأتي الساعة 5:26 صباحاً بالتزامن مع أداء الصلاة في محافظة القاهرة.

موعد صلاة العيد بالدقهلية

وتحل صلاة عيد في محافظة الدقهلية، الساعة 5:23 صباحاً، إذ يبدأ المصلون بـ7 تكبيرات في الركعة الأولى، و5 تكبيرات في الرقعة الثانية.

موعد صلاة العيد بالقليوبية

وتأتي صلاة عيد الأضحى 2022 في محافظة القليوبية بالتزامن مع موعدها في محافظة الدقهلية، إذ تنطلق الساعة 5:25 صباحاً.

صلاة العيد ببني سويف

وتنطلق صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في محافظة بني سويف، الساعة 5:28 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى بالسويس

وحددت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة العيد الكبير 2022 في السويس الساعة 5:21 صباحاً حسب التوقيت المحلي للمدينة.

موعد صلاة العيد بالمنوفية

ووفقاً لخريطة موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في جميع محافظات ومدن مصر، فإنّ صلاة عيد الأضحى في محافظة المنوفية سيكون الساعة 5:26 صباحاً حسب التوقيت المحلي للمدينة.

صلاة عيد الأضحى بالمنيا

وفي محافظة المنيا، تنطلق صلاة عيد الأضحى المبارك الساعة 5:32 دقيقة، أي عقب شروق الشمس بنحو نصف ساعة.

موعد صلاة العيد بالشرقية

وتحل صلاة العيد في محافظة الشرقية الساعة 5:24 صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة الزقازيق.

صلاة عيد الأضحى بالفيوم

ويؤدي الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، الساعة 5:29 صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

صلاة عيد الأضحى بمطروح

وتنطلق صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 الساعة 5:18 صباحا بمحافظة مطروح حسب التوقيت المحلي للمدينة.

موعد صلاة عيد الأضحى بأسيوط

ووفقاً للتوقيت المحلي لمدينة أسيوط، فإنّ صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، ستكون الساعة 5:33 صباحا، ويؤديها الأهالي في 4089 مسجداً.

موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان

ويستقبل 1217 مسجدا وساحة، آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، الساعة 5:32 صباحا.