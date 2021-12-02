التعليم: 30 ألف جنيه تعويض للحكومة شرط التحويل من مدارس المتفوقين

حسم مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موقف طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem» الراغبين في التحويل للمدارس الثانوية، بعدما ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة حول قيام وحدة إدارة مدارس المتفوقين بوزارة التعليم بخفض قيمة التحويل إلى أثنى عشر ألفا وخمسمائة جنيه عن كل سنة لمن يرغب في التحويل إلى مدارس الثانوية.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الطالب دفع 30 ألف جنيه عن كل سنة قضاها في مدارس المتفوقين شرطًا للتحويل إلى أي مدرسة ثانوي أو غيرها.

الطالب الراغب في التحويل يدفع ما أنفقته عليه الدولة سنويا

وقال المصدر، إن الطالب عليه أن يدفع تكلفة ما أنفقته عليه الدولة خلال كل سنة قضاها بمدارس المتفوقين، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة لخدمة الطلاب المتفوقين بهذه المدارس، وبالتالي فإن الطالب الذي يتركها بعد كل ذلك يتحمل 30 ألف جنيه عن كل سنة.

وحول آلية خفض هذا المبلغ، قال المصدر إنه يتم عرض أمر التخفيض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للبت في أمر التخفيض وله الصلاحيات الكاملة في ذلك، لكن الشرط الموجود حاليًا أن يدفع الطالب 30 ألفًا للسنة الواحدة.

5 ديسمبر بدء امتحانات الميد تيرم لطلاب أولي وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي يبدأ يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل وينتهي يوم 9 ديسمبر من نفس الشهر.

وقالت الوزارة، إنه يتم إجراء الامتحان العملي على فترات لكل تجربة، ويتم امتحان الفصل الواحد في فترة دراسية واحدة مع إعداد المعامل لذلك، مع إمكانية عدم عقد امتحان للحاسب الآلي والتربية الدينية للتخفيف في الوقت واستمرار حصص المواد الدراسية لبقية الفصول.