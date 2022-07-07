التعليم: ضبط 6 حالات غش في امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2022

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما أدى طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية «ورقة أولى»، واللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية»، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم «الجيولوجيا»، ومقاييس المفاهيم «الرياضيات التطبيقية».

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية في غرف العمليات المحلية، مشددًا عليهم بالتواجد المبكر يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 لكل المنتدبين داخل لجان السير، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة في هذا اليوم.

رصد 6 حالات غش بامتحان الإنجليزي

وقال الدكتور رضا حجازي، إنّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، حيث سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 6 حالات غش في مادة اللغة الإنجليزية بمحافظات «سوهاج، وأسيوط، والغربية، وكفر الشيخ، وحالتين بمحافظة الدقهلية» باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

إغماء طالبة بامتحان الإنجليزي للثانوية العامة

كما رصدت الغرفة إغماء الطالبة «م. إ. إ» بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، ونقلها لمستشفى القنايات وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإعياء الطالبة «إ. س. م» بإدارة دماص التعليمية بمحافظة الدقهلية ونقلها لمستشفى دماص وعمل الإسعافات اللازمة لها، ونقل الطالب «ع. م. ع» بإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى بني مزار العام؛ لإصابته بآلام بالصدر وعمل الإسعافات اللازمة له.

يذكر أنّ يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022، يؤدي طلاب الثانوية العامة «الشعبة العلمية» الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «الشعبة الأدبية» الامتحان في مادة التاريخ، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «الكيمياء».