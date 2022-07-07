حالة الطقس غدا الجمعة 8-7-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 8 يوليو، وقفة عرفات، حيث حذّرت من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على جميع محافظات ومدن الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، بشأن حالة الطقس غدا، أنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية.

طقس حار على السواحل

وأكدت الهيئة، أنّ الطقس سيكون حار ورطب على السواحل الشرقية والغربية، لطيف ليلا، ويسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات الصباح على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء، ومدن القناة، وجبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الوجه البحري، في حين يسود طقس معتدل ليلا، مع زيادة نسب الرطوبة المتوقعة.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنّ أهم الظواهر الجوية غدا الجمعة، تتمثل في نشاط الرياح الشمالية الغربية، على بعض المناطق ومدن الجمهورية، ما يساهم في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ذكر خبراء الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 8 يوليو، والتي جاءت كما يلي:

درجات الحرارة غدا الجمعة وقفة عرفات

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.