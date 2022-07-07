كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت؟.. الإفتاء توضح

يبحث الكثيرون عن كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت؟، وذلك تزامنا مع اقتراب العيد، حيث أن بعض السيدات لا يستطعن الذهاب إلى المساجد، سواء بسبب ظروف مرضية أو لقيامهن باالاستعداد للعيد.

أجابت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، على تساؤل كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت؟ وحكمها، مؤكدة أن صلاة عيد الأضحى سنة مؤكدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام.

كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت؟

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت، أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز أن تُصلِّي العيد في البيت منفردة أو مع أهل بيتها، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد، وتكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة؛ فتُصَلِّي ركعتين بـ7 تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم تجلس للتشهد وتُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت.. ركعتان

وأوضحت دار الإفتاء، كيفية صلاة عيد الأضحى للنساء في البيت، وهي ركعتان، حيث تفتتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ ما تيسر لها من القرآن جهرا، تتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية، تكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم تقرأ، وتتم الركعة، وتجلس للتشهد وتسلم.

أشارت دار الإفتاء، إلى أن صلاة العيد مثلها مثل الصلاة العادية، ولكن يزيد عنها السبع تكبيرات بعد الإحرام في الركعة الأولى قبل القراءة، والخمس تكبيرات في الركعة الثانية قبل القراءة، ثم تجلس للتشهد وتُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.