تحويلات مدارس الجيزة 2022-2023.. تعرف على آخر موعد لتسجيل الطلبات

يبحث الكثير من أولياء الأمور الراغبين في التقدم بطلب تحويل للمدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميز للغات، بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2022 / 2023، عن خطوات تحويلات مدارس الجيزة 2022-2023 وموعد ورابط التحويل.

تحويلات مدارس الجيزة 2022-2023.. 15 أغسطس أخر موعد

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استمرار تقديم طلبات التحويلات بمدارس الجيزة 2022-2023، على الموقع الرسمي للمديرية وحتى يوم 15 أغسطس المقبل، مؤكدة أنه من حق ولى الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقدم 15 أغسطس.

رابط تحويلات مدارس الجيزة 2022-2023

وخصصت مديرية التعليم بالقاهرة، هذا الرابط للمدارس الرسمية عربي والرسمية للغات والرسمية المتميز للغات، للعام الدراسي المقبل 2022/2023

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على موقعها الرسمي أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل يدويًا ألا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط، مشيراً إلى أن تسجيل طلبات التحويل تتم من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

بدء الاستعلام عن نتائج التحويلات.. 1 سبتمبر

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالتأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول اكتوبر 2022 إلكترونيا، مشيرا إلى أنه حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وقالت مديرية التربية والتعليم، إنه يمكن لأولياء الأمور الذين تقدموا بطلبات التحويل بين المدارس للاستعلام عن النتيجة متابعة موقع المديرية بعد 1/9/2022 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.