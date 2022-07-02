تحويلات مدارس الجيزة 2022.. اعرف التفاصيل والضوابط

تحويلات مدارس الجيزة 2022، بدأت أمس الجمعة الموافق 1 يوليو الجاري وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 أغسطس المقبل، وتتم التحويلات وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لها، تقدمها «الوطن» في التقرير التالي، بالتزامن مع تنبيه مديرية التربية والتعليم في الجيزة على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بهذه الضوابط.

أكدت مديرية التربية والتعليم، أن تحويلات مدارس الجيزة 2022، تتم بالتسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته الشخصية، مشددة على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2022 إلكترونيًا.

وقالت المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه سيتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من أول سبتمبر المقبل، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، لافته إلى حرصها على الاستعداد للعام الدراسي بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

ضوابط تحويلات مدارس الجيزة 2022

وأكدت أن ضوابط تحويلات مدارس الجيزة 2022، تتمثل في اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية يكون ذلك على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

ونوهت إلى أن تحويلات مدارس الجيزة 2022، تتم إلكترونيًا فقط ومن خلال الموقع الإلكتروني المخصص لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، ولا يعتد بالتحويل الورقي «يدويًا» إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

مراحل تحويلات مدارس الجيزة

وقالت المديرية، إن تحويلات مدارس الجيزة 2022 تبدأ من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي» والمرحلة الإعدادية والثانوية، موضحة أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

ضوابط تحويلات مدارس الجيزة 2022 الرسمية لغات

وأكدت المديرية، أنه بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يجب اتباع الآتي:

- الرقم القومي لا يُكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

-على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- في المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد تخرج من KG 1 – شهادة ميلاد أصلية».

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد – بيان نجاح للصف السادس – شهادة ميلاد أصلية».

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة «إثبات قيد – بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي – شهادة ميلاد أصلية».

-على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.

- يُمنع جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.