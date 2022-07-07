«س و ج» كل ما تريد معرفته عن حقيقة المخدرات التخليقية وأضرارها

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يتم العمل على مكافحة التعاطي والتوعية بمخاطره، من خلال الحملات المكثفة للصندوق التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم تقديم مختلف الخدمات مجانا وفي سرية تامة.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بماهية المواد المخدرة التخليقية المصنعة ومخاطرها على صحة متعاطيها سواء النفسية والجسدية، والتي أوضحها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الصفحة الرسمية لهز

ما المخدرات التخليقية؟ وما طبيعة شكلها؟

المخدرات التخليقية مثل «أيس، كريستال ميث، الفودو ، الإستروكس، الشادو، الشابو، سبيد»، وتتكون المخدرات التخليقية من بشكل أساسي من مادة ميثامفيتامين، وتضاف لهذه المادة بعض المواد الأخرى، لزيادة كميتها أو بغرض تضخيم آثارها ثم تتشكل بودرة أو حبيبات صغيرة تكون بيضاء وأحيانا بألوان أخرى طبقا لطبيعة المواد المضافة.

ما تأثير المخدرات المصنعة على الصحة النفسية للمتعاطي؟

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن للمخدرات المصنعة العديد من المخاطر على الصحة النفسية تتمثل فيما يلي:

- نقص انتباه.

- فصام.

- الميل إلى العنف في ارتكاب الجرائم.

- تسبب المخدرات التخليقية الهلوسة.

- الهذيان.

- الانفصال عن الواقع.

- فقدان التركيز.

- يشعر متعاطي هذه المواد بالاحتضار «الموت».

ما نسب تعاطي المخدرات المخلقة؟

وفقا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فإن المخدرات التخليقية مثل «الاستروكس والفودو والبودر والشابو » نسبة تعاطيها 8.81%.

ما أضراره على الصحة الجسدية للمتعاطي؟

تسبب المخدرات المصنعة لمتعاطيها مايلي:

- ضعف المناعة.

- سكتة دماغية.

- تشنجات قوية.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- الإصابة بالفيروسات التي تنقل عن حقن هذه المواد.

- تليف الكبد.

- تليف خلايا المخ.

- تسبب المخدرات المصنعة صعوبة في التنفس، إلى جانب أن للجرعة الزائدة قد يؤدي إلى الوفاة.

ما العوامل التي تدفع متعاطي المخدرات للإدمان؟

وفقا لنتائج الخط الساخن، فإن العوامل الدافعة للتعاطي جاءت كالتالي:

- أصدقاء السوء وحب استطلاع.

- توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة.

- مشاكل أسري والتفكك الأسري.

- وهم علاج المشاكل الصحية.