فيلم كيرة والجن يدخل منافسات عيد الأضحى بـ21 مليون و571 ألف جنيه

تبدأ دور العرض السينمائية المختلفة اليوم عرض أفلام عيد الأضحى المبارك 2022، وعلى مدار الأسبوع الماضي استطاع فيلم كيرة والجن للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز من تحقيق نجاحا كبيرا، منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة 30 يونيو الماضي.

إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن

حيث حقق فيلم كيرة والجن أمس إيرادات بلغت 2 مليون و391 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الأسبوع الماضي 21 مليونا و571 ألفا و507 جنيهات في دور العرض السينمائية المختلفة، وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

ويجسد الفيلم دور المقاومة الشعبية في محاربة الاحتلال الإنجليزي، وتتمثل المقاومة في أحمد عبدالقادر كيرة الذي يقوم بدوره كريم عبدالعزيز، والجن الذي يجسد دوره الفنان أحمد عز.

ويتنافس مع فيلم كيرة والجن بداية من اليوم فيلم بحبك للفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد، بالإضافة إلى فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام.

أبطال فيلم بحبك

يضم فيلم بحبك مجموعة من الفنانين وهم: تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

كما طرح «حسني» أمس أغنية جديدة من أغاني الفيلم بعنوان «هدلعني» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما تخطت الأغنية مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

أبطال فيلم عمهم

أما فيلم «عمهم» يقوم ببطولته كل من: محمد إمام، محمد لطفي، سيد رجب، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.