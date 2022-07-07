يستعد العالم الإسلامي والعربي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، لتكثر معها عمليات البحث عن موعد العيد ومواقيت الصلاة ومنها موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المجمعة بالمملكة العربية السعودية، والتي كان يوم الخميس الماضي الثلاثين من يونيو أول أيام شهر ذي الحجة فيها، بحسب ما أعلنت دائرة الأهلة بالمملكة العربية السعودية.

وسيكون موعد عيد الأضحى2022 في السعودية يوم السبت التاسع من يوليو الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1443 هجرية، إذ كان يوم الأربعاء 29 يونيو هو المتمم لشهر ذي القعدة، وهو نفس موعد العيد في غالبية الدول العربية والإسلامية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المجمعة بالسعودية

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في المجمعة سيكون في تمام الساعة السادسة إلا الثلث صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية (05:40)، حيث تبدأ أول صلاة عيد أضحى في المملكة عند الساعة الخامسة صباحا وأربعة عشرة دقيقة (05:14).

وتقام صلاة عيد الأضحى هذا العام لأول مرة بدون إجراءات الوقاية من فيروس كورونا منذ بداية جائحة كورونا في نهاية عام 2019، حيث ألغي العمل بها مع تراجع معدلات الإصابة بالفيروس والتوسع الكبير في حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

أبرز مواقيت صلاة عيد الأضحى في السعودية

وستكون صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة (06:04) صباحا، وستكون في المدينة المنورة الساعة (06:05) صباحا، وفي العاصمة السعودية الرياض (05:31) صباحا.

وبدأ العاملون بالقطاع الحكومي في السعودية إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين الماضي الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة، وتستمر إجازتهم 9 أيام، فيما يبدأ غدا القطاع الخاص إجازته وتستمر 4 أيام، وأيضا البنوك إجازة 4 أيام ما عدا الفروع العاملة في مكة والمدينة.