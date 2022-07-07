الإعدام للمتهم الرئيسي بدس مواد مخدرة في حقائب 3 معتمرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم الرئيسي بدس مواد مخدرة في حقائب 3 معتمرات بالشرقية، بالإعدام شنقا، كما قضت ببراءة 5 آخرين.

سفر كبار السن لأداء فريضة العمرة مجانا

تعود أحداث القضية لسنة 2019، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغات من كل من «عبد العزيز ع ع م ع» و«محمد ف أ غ» و«أحمد ا م ع» و«وردة س ع ع»، و«عادل م إ أ» لتضررهم من كل من «عبد أ ع» و«محمد ج م ح» و«م ف أ أ ا» و«مسلم م م»، و«مصطفى ا ن ا»، و«شيماء ج م ح»، لقيام الأول والثاني والثالث والسادسة بعمل دعاية لسفر كبار السن لأداء فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية بالمجان.

دس أقراص مخدرة في حقائب المعتمرات

وعقب تجهيز المعتمرون لأوراقهم وإعلانهم بميعاد السفر، توجهوا من الزقازيق إلى القاهرة، وقبيل الوصول لمطار القاهرة وتحديدا أمام مساكن شيراتون، جرى التقابل مع «محمد ف ا» مندوب شركة، والذي حضر بسيارته الخاصة وكان بحوزته جوازات السفر الخاصة بالمعتمرين، وقام بإخراج حقائب من سيارته ووضعها بالسيارة الخاصة بالمعتمرين ومدون عليها أسماء المعتمرين، لتوصيلها للمملكة العربية السعودية، وعقب وصولهم لمطار جدة بالسعودية، جرى ضبطها بمعرفة السلطات السعودية، وتبين أن تلك الحقائب تحوي مواد مخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم اليوم.