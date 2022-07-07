رشوان توفيق: «أشكر الرئيس السيسي على دعمه المستمر للفن»

أشاد الفنان الكبير رشوان توفيق بالدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للفن والفنانين، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالمواهب.

رشوان توفيق يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأعرب رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن شكره للرئيس السيسي، لاهتمامه بالفن والفنانين واهتمامه ببرامج اكتشاف المواهب مثل الدوم، مشيرًا إلى أن مصر ولادة من الممثلين الشباب ممتازين.

كما أعرب عن إعجابه بكريم عبد العزيز ومنى زكي في الجيل الحالي، وحبه لمسلسل «الاختيار3»، مشددًا على أن هذا العمل لا يستطيع أحد تقديمه إلا مصر.

رشوان توفيق يشيد بالكاتب عبدالرحيم كمال

عن سؤاله عن أقرب المؤلفين بالدراما التليفزيونية إلى لقلبه قال رشوان توفيق :«إن عبدالرحيم كمال، مؤلف عبقري ورائع جدًا، وحبيت جدا مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2022، من بطولة طارق لطفي وأحمد أمين، وإخراج حسين المنباوي».

الرجوع لزمن الفن الجميل

وأضاف أنه يتمنى وجود مسلسلات شبيهة بـ«ليالي الحلمية، الليل وأخره، المال والبنون»، وكتابات أسامة أنور عكاشة، مشددًا على أن الدراما التلفزيونية يجب أن تكون مناسبة للمشاهدة العائلية.

رجوع الدولة للإنتاج التليفزيوني

وأضاف: «أنا نفسي أن هي الدولة ترجع للإنتاج التلفزيوني، عشان نرجع نشوف أعمال ضخمة زي زمان، مفيش شركة قطاع خاص تقدر تنتج زي القطاع العام».