تقرير عالمي يتوقع مستقبلا قاتما للاستثمار في الذهب: قد يفقد بريقه

حذر تقرير عالمي من فقدان الذهب لبريقه خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل تزايد معدلات الفائدة والعائد على السندات، وقال التقرير الصادر اليوم عن مجلس الذهب العالمي إن الذهب تخلى عن بعض مكاسبه المبكرة التي حققها في النصف الأول من العام، مع تحول تركيز المستثمرين إلى السياسة النقدية والعوائد الأعلى على السندات.

وذكر التقرير - تلقت الوطن نسخة منه - أن المعدن الأصفر أنهى ارتفاعًا بنسبة 0.6٪ في النصف الأول، ليغلق عند 1،817 دولارًا أمريكيًا للأونصة، كما ارتفعت الأسعار في بداية اندلاع حرب أوكرانيا، حيث سعى المستثمرون إلى عمليات تحوط عالية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية المتزايدة.

الذهب يتخلى عن المكاسب

وأضاف التقرير: «لكن الذهب تخلى عن بعض تلك المكاسب المبكرة حيث حول المستثمرون تركيزهم إلى السياسة النقدية وعوائد السندات الأعلى، وبحلول منتصف شهر مايو، استقر سعر الذهب استجابة لعملية الشد والجذب بين ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة عالية المخاطر، التي كانت مزيجًا من التضخم المرتفع باستمرار فضلاً عن الدعم المحتمل أيضًا من الصراع الممتد في أوكرانيا وتأثيراته المحتملة على النمو العالمي».

وأشار التقرير إلى أن كل هذه المعطيات انعكست في كل من مراكز الشراء الصافية الخاصة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، في سوق كومكس للعقود الآجلة لتداول المعادن.

صناديق الاستثمار

وأوضح التقرير أنه بحلول نهاية يونيو، جمعت صناديق الاستثمار المتداولة 15.3 مليار دولار، أي نحو 242 طنًا من التدفقات الوافدة منذ عام حتى تاريخه.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الفرصة البديلة - من المعدلات المرتفعة والدولار الأقوى - كان من العوامل الرئيسية المعاكسة لأداء الذهب حتى تاريخه، في حين أن المخاطر المتزايدة - من التضخم وكذلك التوترات السياسية - دفعت الذهب للأعلى خلال معظم الفترة.