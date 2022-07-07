«عمرو دياب وزير السعادة» يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح البرومو

تصدر هاشتاج «عمرو دياب وزير السعادة» تريند موقع تويتر، بعد ساعة واحدة من طرح البرومو الجديد لثلاثة أغنيات، سيطرحها خلال الفترة المقبلة، عبر تطبيق أنغامي.

ناس حلوة.. أغنية جديدة لعمرو دياب

وتفاعل جمهور الهضبة عبر «تويتر» مع أسماء الأغاني ليمنح دياب لقبا جديدا هو «وزير السعادة»، الذي أصبح الأعلى تداولا على تويتر بمصر، خلال ساعة واحدة فقط.

البرومو ضم أسماء ثلاثة أغنيات، هي «ناس حلوة» و«وزير السعادة»، بالإضافة إلى أغنية «ب و ح و ب و ك»، أي بحبك.

كان عمرو دياب، شوق جمهوره لأحدث أغنياته التي يطرحها عبر تطبيق أنغامي، وطرح الهضبة برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم باريس والتي من المقرر ان تطرح خلال ساعات.

أغنية باريس تطرح بعد ساعات

وظهر عمرو دياب بصورة جديدة في غلاف الأغنية، إذ ظهر بإطلالة مختلفة، مرتديا فيها اللون الأسود.

أغنية باريس من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته «اللوك الجديدة»، التي يقول مطلعها:

ده اللوك الجديد ده إيه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

ليه تجنني عملتلك إيه

بتسحرني يابن الايه

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري .