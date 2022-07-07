وزير السعادة.. عمرو دياب يكشف عن أغنياته الجديدة مع «أنغامي»

كشف الفنان عمرو دياب، ومنصة أنغامي، أسماء الأغنيات الثلاث الجديدة التي من المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة.

ناس حلوة مفاجأة عمرو دياب لجمهوره

الأغنيات الجديدة التي ستطرح، تتضمن أسماء ثلاثة أغنيات «ناس حلوة»، «وزير السعادة» و«ب وح وب وك» أي بحبك.

يظهر عمرو دياب في لوك جددي صيفي على الرمال احتفالا بالصيف والموسم الصيفي.

كان عمرو دياب، شوق جمهوره لأحدث أغنياته التي يطرحها عبر تطبيق أنغامي، وطرح الهضبة برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم باريس والتي من المقرر ان تطرح خلال ساعات.

أغنية باريس تطرح بعد ساعات

وظهر عمرو دياب بصورة جديدة في غلاف الأغنية، إذ ظهر بإطلالة مختلفة، مرتديا فيها اللون الأسود.

أغنية باريس من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع وسام عبد المنعم.

عمرو دياب طرح الأسبوع الماضي، أغنية اللوك الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي، وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو محسن.

ده اللوك الجديد ده إيه ده ولا

احلوينا أوي الله

لو هتفضل ع النظام ده لا لا

كده كتير حبيبي

ليه تجنني عملتلك إيه

بتسحرني يابن الايه

ولعبت يا نهار طلة

كل مرة أشوفك برج عقلي بيطير

يذكر ان اخر البومات عمرو دياب كان قد طرح بداية العام الماضي بعنوان يا أنا يا لأ