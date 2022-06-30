«الغرف التجارية»: العقارات المعروضة للبيع كثيرة.. والشتاء أنسب للشراء

يشهد سوق العقارات في مصر حالة من الركود حاليا، رغم وجود معروض كبير من الوحدات، لا يقابلها طلبا بنفس المستوى حاليا؛ لأسباب تتعلق بمحدودية السيولة.

فجوة في العرض والطلب بالسوق العقاري

المهندس علاء فكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك حالة ركود في سوق العقارات حاليا، وفجوة بين العرض والطلب؛ لأن المعروض للبيع أكثر من الشراء حاليا؛ لأسباب تتعلق بمحدودية السيولة وارتفاع الأسعار نسبيا.

وأكد «فكري» أن ارتفاع الأسعار نسبيا، خلال الفترة الماضية، أمر طبيعي، بسبب ارتفاع مواد البناء مثل الأسمنت وحديد التسليح، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد هدوءًا.

العقار والشهادات البنكية أفضل الأوعية الإدخارية

ولفت رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إلى أن العقارات والشهادات البنكية من أفضل الأوعية الإدخارية من حيث العائد، لكن يميل الكثير من المواطنين إلى المنتجات المصرفية في البنوك بالوقت الحالي، للاستفادة من الفائدة المرتفعة.

وأشار المهندس علاء فكري، إلى أن العقار لا يتمتع بمرونة التسييل السريع، عبر البيع وقت الحاجة، في ظل ركود السوق، بعكس أوعية إدخارية أخرى أكثر مرونةً وسرعةً في البيع.

وأوضح «فكري» أن أشهر الشتاء تمثل أفضل الأوقات لشراء العقارات منخفضة السعر، نظرا لارتفاعها صيفا مع قدوم المصريين العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج العربي، ممن يشترون العقارات خلال إجازاتهم السنوية، استثمارا لمدخراتهم.