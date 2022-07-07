سائحون ألمان يحتفلون بتحقيق ألف غطسة في شواطئ الغردقة «صور»

احتفل عدد من السائحين الألمان، بتحقيق ألف غطسة على شواطئ الغردقة، بتورتة بمشاركة عدد من العاملين في مجال السياحة البحرية على متن لانش سياحي، وذلك في رحلة غطس على شواطئ الغردقة، معبرين عن شعورهم بالسعادة وفرحة والاستمتاع بالشواطئ.

ألف غطسة على شواطئ الغردقة

وقال أحمد بيجو، مدرب غطس بالغردقة، إن السائحين الألمان احتفلوا بتحقيق السائح «أولف» الغطسة رقم 500، والسائحة «أديت» بالغطسة 200، فيما أكملت «جيزيلا» الغطسة رقم 300، وذلك على مدار 10 سنوات كانوا يترددون فيها على الغردقة، موضحا لـ«الوطن» إن السائحين يحرصون على زيارة الغردقة خصيصا لممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع بشواطئ الغردقة ورؤية للشعاب المرجانية الرائعة والكائنات البحرية نادرة الظهور.

وأضاف إن السائحين الألمان حرصوا على توثيق فرحتهم تحت الماء بالتقاط الصور التذكارية في الأعماق ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة، ويعتبر من أنواع الدعايا السياحية لشواطئ الغردقة.

رحلات الغوص تنعش السياحة في الغردقة

من جانبه، قال تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إن رحلات الغوص تنعش السياحة في الغردقة، لافتاً إلى أن الغردقة تحتوي على مواقع غوص فريدة جعلها تنفرد بالمركز الثاني عالمياً في الغوص، كما أن الغردقة مقصد سیاحي معتدل المناخ طوال العام.

ومن جانبه، أشار بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سياحة الغوص جذبت جنسيات أجنبية جديدة، مثل السائح الألماني والإنجليزي والنرويجي والتشيكي والفلندي والروماني والصربي والسويسري، لافتاً للجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي والتي تعمل على جذب المزيد من الأسواق السياحية.