طالبات الغردقة تغادر اللجان بالزغاريد: «امتحان الإنجليزي هدية العيد»

أطلقت طالبات الثانوية العامة في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، الزغاريد عقب الانتهاء من امتحان اللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، معبرين عن سعادتهن لسهولة الامتحان، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، ووصف عدد من الطالبات الامتحان بأنه «هدية عيد الأضحى، ليقضي الطلاب العيد في سعادة مع أسرهم».

وانتهى طلاب الثانوية العامة بلجان الغردقة من تأدية امتحان مادة الإنجليزي للشهادة الثانوية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وتواجد أمني مكثف حول محيط اللجان، لتأمين الطلاب وتوفير الهدوء لهم.

امتحانات الشهادة الثانوية بدون شكاوى

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إن عدد 2836 طالباً وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر أدوا الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المديرية لم يرد إليها أي شكاوى بخصوص امتحان اليوم.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسة بديوان عام المديرية، لمتابعة سير الامتحانات في 13 لجنة في الإدارات التعليمية السبعة بمدن البحر الأحمر، والتنسيق مع جميع أجهزة المحافظة مع مرفق المياه وشركة الكهرباء ومديرية الصحة والأجهزة الأمنية، وتخصيص شرطة نسائية لمكافحة التحرش في لجان مدارس البنات، بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، وتواجد سيارة إسعاف وطبيب في كل لجنة. َ

إصابة مراقب بالإغماء في استراحة الغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً يفيد بإصابة أحد مراقبي الثانوية العامة، منتدب من أسيوط، للمراقبة على أعمال الامتحانات في مدرسة الميناء الثانوية بمدينة الغردقة، بحالة إغماء، أثناء تواجده في استراحة المراقبين.

وأوضح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المراقب أصيب بالإغماء أثناء تواجده باستراحة المراقبينَ.