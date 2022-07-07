درجات الحرارة اليوم الخميس 7-7-2022 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 7 يوليو الحالي.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستكون مرتفعة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يتوقع أن يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

وذكر خبراء الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، والتي جاءت كما يلي وفق بيان الهيئة:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 35 24

بلطيم 31 23

مطروح 29 23

السلوم 32 24

سيوة 38 22

بورسعيد 30 23

دمياط 31 23

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 36 18

نويبع 35 25

طابا 35 24

كاترين 32 17

الطور 39 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 28

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 38 27

حلايب 34 26

رأس حدربة 33 25

طقس اليوم

ويتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، وجود رياح نشطة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ليلا، ما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، إضافة إلى شبورة مائية خفيفة صباحا في القاهرة الكبرى والوجه البحري.