سقط بالعجلة في الترعة.. مصرع طفل غرقاً في «بهناي» بالمنوفية

شهدت قرية «بهناي»، التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، قبل قليل، غرق طفل يُدعى «م. ن.»، في ترعة بالقرية، حيث سقط الطفل بالعجلة في الترعة ليلقى مصرعه غريقاً، وجرى استخراج جثمانه، ونقله إلى مستشفي الباجور العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نقل جثمان الطفل لمستشفى الباجور

وتجمع أهالي الطفل المتوفي في محيط مستشفى الباجور العام، في انتظار انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسط حالة من الحزن الشديد، وانتقلت قوة أمنية إلى مستشفي الباجور لسؤال الأهالي عن أسباب الوفاة وكيفيتها، وتبين أن السبب هو لعب الطفل بالعجلة، التي سقط بها في المياه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد استقبال بلاغ بمصرع طفل غرقاً في قرية «بهناي»، دائرة المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

إصابة سائق نقل بحادث تصادم بالمنوفية

علي صعيد آخر، استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، قبل قليل، سائق سيارة نقل مصاباً بإصابات بالغة، نتيجة تصادم سيارتين نقل على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز الباجور، أسفر عن إصابة سائق إحدى السيارتين، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم .

كما شهدت محافظة المنوفية أيضا حادث تصادم بين عربة كارو دراجة بخارية بطريق الباجور ولقى محام مصرعه بالحادث.