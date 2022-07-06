مصرع عامل أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية» في المنوفية

شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع عامل أسفل عجلات قطار «القاهرة - الإسكندرية» المار بالقرية، لمرور المتوفي من مكان غير مخصص للعبور، حيث لقي مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قويسنا المركزي، والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع «ت.ع»، 36 سنة، أسفل عجلات قطار ما أدى إلى وفاته في الحال بقرية عرب الرمل بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الرزاعي

على صعيد آخر، عادت حركة المرور إلى طبيعتها على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بعد توقف الحركة بشكل تام، نتيحة انقلاب سيارة نقل ثقيل تحمل «كونتنر»، حيث تسبب الحادث في توقف حركة السير، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالمعدات وإزالة آثار الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ولا توجد خسائر في الأرواح.