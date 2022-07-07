بريد الوطن.. رسائل الحج الإيمانية وحركة الحياة

الحج هو الركن الخامس فى الإسلام، لأن الله عز وجل أراد للأمة الإسلامية أن تكون واحدة فى عقيدتها وثقافتها ونظامها ولغتها وتاريخها، ورسالة الحج جاء ذكرها بسور البقرة وآل عمران والحج، فى آيات كريمة تحمل معانى ودلالات وعظة، وعبر كيفية أداء الشعيرة، والسياق القرآنى ليوم الحج يحمل طابع الإعظام الأكبر، ورسالة الحج اقترنت برسالة التوحيد لإبراهيم، عليه السلام، وتحمل رسالة الحج ذكرى قصة هاجر وطفلها إسماعيل، عليهما السلام، والسعى بين الصفا والمروة، وسنة الأضحية، والتذكير برؤية ذبح إسماعيل، عليه السلام، وطاعة الابن لأبيه، وقصة رفع قواعد البيت الحرام بيد إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام، ويبدأ العرب فى تقديس الكعبة، لتجىء دعوة الحج فى الإسلام بأذان من إبراهيم، عليه السلام.

ورسالة الحج تهدف لتهذيب النفوس، وتحمل الصبر على الشدائد، والرحمة بالضعفاء، والتحرك بالتواضع، والإخلاص فى العمل، ومن الحج اقتداء إلى عقيدة التوحيد التى كانت فتحاً علمياً وعملياً نحو تصحيح فكر الإنسان نحو الكون وحركة الحياة، والفتح الدينى للعقل يصحح مسار إيمان واعتقاد، وحقائق الكون لا تتكشف إلا بالعقل، والعقل يكشف قوانين الطبيعة، ومع رسالة الحج التذكير بيوم عرفة، وهو يوم الدعاء والذكر والتلبية، ومع خطبة الوداع للرسول، عليه الصلاة والسلام، يوم عرفة، كيفية إرساء دعائم دور العقيدة فى النفوس والعبادة والعمل بروح الجماعة.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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