تخصيص أرقام للإبلاغ عن رفع أسعار اللحوم بمحال الجزارة في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في رفع أسعار اللحوم بمنافذ البيع، أو حتى في محال الجزارة، من خلال الأرقام التالية (0842168041»، و«0842168042»، لإتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي الشكوى، منعاً لاستغلال الجزارين فترة عيد الأضحى والإقبال على شراء اللحوم، لرفع الأسعار.

حملة مكبرة على محال الجزارة

وشنت مديرية التموين بالتنسيق مع وحدة المتابعة الميدانية، وكل الجهات ذات الصلة، حملة مرور ميداني مكثفة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، وإلزام الجزارين بضبط الأسعار، وعدم إقامة شوادر في الشوارع الرئيسية والفرعية.

مراقبة أسعار اللحوم

ومرت الحملة على عدد من منافذ بيع اللحوم، ومحال الجزارة بنطاق مدينة الفيوم، لمراقبة الأسعار، حيث ضمت الحملة سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مفتشي الرقابة التموينية، والطب البيطري، والبيئة، وشرطة المسطحات المائية، وإدارة تموين البندر.

التأكد من سلامة اللحوم

وتابعت الحملة منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة في شوارع النبوي المهندس، وأحمد حلمي مرزوق، والحرية، والجمهورية، والبوستة، ومناطق الحادقة، والورشة، والمحمدية، والصوفي، ودحدورة هدى، والتسعاوى، ورفعت عزمي، حيث تأكد أعضاء الحملة من جودة وسلامة المعروض من اللحوم، وحالة النظافة العامة والإشغالات بالمناطق القريبة من منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، كما تم التشديد على الجزارين بضرورة تخفيض الأسعار، وبالفعل استجاب الجزارون بالمناطق التي شملتها الجولة وقاموا بتخفيض سعر الكيلو.

تخفيض أسعار اللحوم

تجدر الإشارة إلى أنّ محافظ الفيوم، قد نظم جولة ميدانية لمتابعة الأسعار في منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، وأكد خلالها على ضرورة قيام الجزارين بواجبهم الوطني، ومشاركتهم المجتمعية في تخفيض أسعار بيع اللحوم، للتيسير على المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بذبح الماشية بالمجازر الحكومية، وعدم الذبح بالشوارع، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

زيادة المعروض من اللحوم

كما عقد محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عددٍ من الجزارين، لمناقشة آليات تخفيض أسعار اللحوم، خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على إحداث التوازن المطلوب، والحد من محاولة بعض الجزارين لرفع الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

فتح شوادر لحوم جديدة

كما وجه المحافظ، رئيس الغرفة التجارية، بالعمل علي زيادة المعروض من اللحوم، وفتح شوادر ومنافذ جديدة، وكذا زيادة دعم أسعار اللحوم لتقليل الفارق بين سعر شراء الكليو القائم من المورد، وسعر البيع بمحلات الجزارة، بهدف الوصول إلى أسعار مخفضة فى متناول الجميع.