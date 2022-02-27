مشرف مبادرة مشروعك: لدينا 260 مقرا على مستوى الجمهورية

قال المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على مبادرة مشروعك، إنه لا يوجد فارق بين المبادرة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، إذ تقوم المبادرة بدور بالغ الأهمية تحت مظلة الجهاز، «الجهاز هو المنسق العام لهذه المشروعات».

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان أية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن قيادات وزارتي التجارة والصناعة والتنمية المحلية، قاموا بتنسيق كبير في هذا الشأن.

أقوى إنجاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح مستشار الوزير، أن مبادرة مشروعك باتت حاليا أقوى إنجاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، «الراغبون في إقامة مشروعات صغيرة يمكنمهم التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات أو مبادرة مشروعك أو البنوك، وإحنا مش ملاحقين ومش بنغطي أكتر من 40% من الاحتياجات الفعلية للشباب».

260 مقرًا لمبادرة مشروعك

وأكد أن الجهاز يقدم خدمات عدة غير مالية من خلال المختصين عبر التسويق والتدريب، «أنا جهة تنسيقية رئيسية، وبقدم لعميلي حزمة من الخدمات اللي بيحتاجها، وعندي 260 مقرا على مستوى الجمهورية بيستقبلوا العميل ويطلعوله رخصة مؤقتة بمرحلة انتقالية حتى يوفق أوضاعه كاملة ويحصل على الرخصة النهائية، وبساعده على توجيه لأنسب جهة مالية للتمويل».

جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت الانتهاء من تنفيذ 2584 مشروعا بنطاق محافظة دمياط، منذ انطلاق المشروع، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية «مشروعك»، بقيمة إجمالية تقدر بـ 313751804 جنيهات، أُتيحت من خلالها توفير 5115 فرصة عمل، من خلال تلك المبادرة.