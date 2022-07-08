مدير مصر الرقمية: سنوفر خدمة طبع أوراق مختومة قريبا

قال المهندس أحمد تمين، المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، إن الجمهورية الجديدة معتمدة على الرقمنة، ويمكن للمواطن استخدام رقم بطاقته الشخصية لمتابعة آخر التحديثات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصة مصر الرقمية، مبينًا أنه لا يمكن دخول المنصة دون وجود رقم موبايل يستقبل عليه صاحبه كودًا سريًا يتابع من خلاله العمليات في كل مرة يدخل فيها على الموقع.

توفير الجهد والوقت

وأضاف «تمين» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المنصة الرقمية وفرت الجهد والوقت على الشخص، ويمكن حاليًا تنظيم أوراق المعاش على المنصة وفي المستقبل سيتاح طبع الأوراق مختومة إذا احتاجها الشخص.

الرد على الاستفسارات

وأوضح المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، أن خدمة دار الإفتاء مضافة على منصة مصر الرقمية من أجل الرد على استفسارات الأشخاص الدينية المثيرة للجدل، أو التي لا يعرفون عنها شيء، مبينًا أن التأمين الصحي الشامل بدأ في بورسعيد و7 محافظات أخرى وهؤلاء فقط يمكنهم معرفة حالتهم والانتفاع من هذا التأمين.

إضافة الخدمات الزراعية

وأكد المدير التقني لبرنامج مصر الرقمية، أن المنصة يتم تطويرها باستمرار وسيوجد تطبيق للهواتف باسم منصة مصر الرقمية للتسهيل على الأشخاص حيث يتم زيادة 10 خدمات كل فترة كدفعة واحدة لتحقيق الإنجاز، لافتا إلى أن الضرائب العقارية خدمة أضيفت مؤخرا على منصة مصر الرقمية ويتم دراستها عبر مصلحة الضرائب.