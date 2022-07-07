نائب التنسيقية: مشروعات «مصر الرقمية» دليل على توجه الدولة نحو المستقبل

أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان افتتاح مشروعات مصر الرقمية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، دليل على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة نحو بناء مصر الرقمية ودعم التحول الرقمي، تلبية لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.

اعتماد الرقمنة يستهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وأوضح «مصطفي»، أن توجه الدولة نحو الرقمنة يستهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، مشيدا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق منصة «مصر الرقمية» رسميًا لإتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب.

ضرورة شن حملات إعلامية لتغيير ثقافة التعليم

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية بالنظر إلى المستقبل واللحاق بالركب العالمي من خلال ضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي، مؤكدا أن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبرى بمقاييس محلية ودولية في ضوء توجه الدولة تكثيف الجهود لتنفيذ العديد من المشروعات، التي تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

وشدد النائب علاء مصطفي، على ضرورة شن الحملات الإعلامية لتغيير ثقافة التعليم في مصر، عن طريق نشر ثقافة أهمية التعليم التكنولوجي الذي يؤهل لوظائف المستقبل، بعد أن قامت الدولة بإنشاء العدد من الكليات والجامعات التكنولوجية المتخصصة.