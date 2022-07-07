تصادم سيارتين وسقوط إحداهما في ترعة المريوطية

تسبب حادث تصادم سيارتين، في سقوط أحداهما بترعة المريوطية، ولم يسفر الحادث عن ضحايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث تصادم بطريق المريوطية اتجاه الهرم، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات، أن سيارتين تصادمتا، ما أدى لسقوط سيارة بترعة المريوطية، بينما شب حريق بالسيارة الثانية.

لم يسفر الحادث عن ضحايا، وتم الاستماع لأقوال قائدي السياراتين، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.