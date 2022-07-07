تفاصيل مصرع طبيب وأسرته في حادث سير بسوهاج.. «كانوا راجعين عشان إجازة العيد»

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي قيادة طبيب، وسيارة نقل «ثلاجة» على الطريق الصحراوي الغربي بمدينة جهينة بمحافظة سوهاج، ونتج عن الحادث مصرع الطبيب وأفراد أسرته جميعا «ثلاثة أطفال وزوجته»، وقائد السيارة الأخرى ومرافقه.

بلاغ بحادث على طريق جهينة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي تحمل أرقام 9642، قيادة المدعو «الحسيني محمد عبد النعيم»، 40 عاما، طبيب، وسيارة ثلاجة قيادة المدعو «م. و».

أسماء الضحايا في حادث جهينة

وأسفر الحادث عن وفاة مستقلي السيارتين وهم قائد السيارة الأولى وزجته المدعوة فاتن عبد المنعم، وأطفالهما الثلاثة محمود الحسيني محمد، 6 سنوات، ومؤمن الحسيني محمد، عام ونصف، ومحمد الحسيني محمد، 10 سنوات، وكذلك قائد السيارة الثلاجة «م. و» ومرافقه «ب. م».

نقل الجثامين لمشرحة جهينة المركزي

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق، وجرى التواصل مع أسر الضحايا لاستلامهم عقب استكمال الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الطبيب وعائلته كانوا في طريق عودتهم إلى محافظة سوهاج لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.