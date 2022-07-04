مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق البحيرة الصحراوي

لقي شخص مصرعه اليوم فيما بينما أصيب شخصان آخران بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 40 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون جثة شخص و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الكيلو 40 اتجاه القاهرة، بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحقيقات النيابة

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «محمد ع.ا» 34 عاما، مقيم بأبو المطامير، وتم حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من «كمال ك.ع» 25 عاما، مقيم بالغربية، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى، وجرح نافذ في الوجه و«جمال ج.ح»21 عاما، مقيم بالغربية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى وكسر في الحوض وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

كان طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة قد حادث تصادم بين سيارتين اليوم مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وجرى تحرير محضر بالواقعة.