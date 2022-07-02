دفن جثتي ضابط شرطة وصديقه لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالقليوبية

صرحت الجهات المعنية بمحافظة القليوبية بدفن جثتي ضابط شرطة من قوة مديرية أمن قنا، وصديقة ويدعي محمد الملاح من مدينة بنها، واللذان لقيا مصرعهما في حادث تصادم على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بدائرة مركز طوخ، وأمرت بالاستعلام عن حالة ثالث كان برفقتهما وأصيب في الحادث، وتم نقله للعلاج بمستشفى بنها التعليمي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

زفاف أحد الضحايا كان ثاني أيام العيد

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن الملازم إيهاب خالد من قوة مديرية أمن قنا، كان بصحبة صديقه محمد المداح وآخر، وكانوا في طريقهم لشراء مستلزمات تخص حفل زفاف «المداح»، والذي كان مقرر أن يكون ثاني أيام العيد، وتعرضوا لحادث تصادم على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، فلقي الضابط وصديقه مصرعهما، بينما نُقل الثالث للمستشفي في حالة خطرة.

تفاصيل تصادم طوخ

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم علي الطريق الزراعي، ومصرع شخصين وإصابة ثالث.

وتبين مصرع شخصين وإصابة ثالث، وأن المتوفيين هما إيهاب خالد ضابط شرطة من بنها، ويعمل في مديرية أمن قنا، وصديقه محمد الملاح، وشهرته «بلية»، وأن السيارة الخاصة بهما اصطدمت في الرصيف أمام مزلقان «زكي»، فلقيا مصرعهما، فيما أصيب ثالث، ونُقلت الجثتان والمصاب لمستشفى بنها التعليمي، وصرحت النيابة بدفن الجثتين وجرى دفنهما وسط حالة من الحزن بين الأهالي.