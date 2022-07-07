غرق شقيقين داخل بئر مياه في منشأة القناطر.. «كانوا بيستحموا»

تعرض شقيقان للغرق داخل بئر مياه في إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم العثور على الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنهما، لعدم وجود شبهة جنائية.

الشقيقان غرقا خلال الاستحمام في البئر

ورد بلاغ للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، بغرق شقيقين ببئر مياه في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتوصلت التحريات وأقوال شهود عيان إلى أن الشقيقين خلال السباحة بالبئر غرقا به.

دفن الجثتين لعدم وجود شبهة

وتم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لدفن الجثتين لعدم وجود شبهة في وفاتهما.