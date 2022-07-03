غرق شاب في ترعة القاصد بالمنوفية.. و«الإنقاذ النهري» يبحث عن الجثة

شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرع شاب يبلغ من العمر 18 عاما، غرقا في ترعة بحر القاصد، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

ودفع الإنقاذ النهري بفرقة للبحث عن جثة الشاب الغريق، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني: البحث عن جثة الشاب ما زال جاريا

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أن قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة الشاب المتوفى في ترعة بحر القاصد بطول كيلو في الاتجاهين من مكان حادث الغرق، مؤكدا أن البحث سيستمر لحين العثور على الجثة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد مصرع شاب يدعي «ا.ا»، غرقا في بحر القاصد المار بقرية جنزور بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الإنقاذ النهري الذي يبحث عن جثمان الشاب الغارق في المياه، وتم اخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

كلب يعقر طفلا في مدينة تلا

على صعيد آخر، شهدت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عقر كلب ضال لطفل صغير وتوشيه وجهه، وعلى الفور نُقل الطفل المصاب إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما شن الطب البيطري حملة للتخلص من الكلاب الضالة في شوارع مدينة تلا، حفاظا على سلامة المواطنين.