تستعد للعودة .. 3 تصريحات نارية لشيرين عبدالوهاب في بيانها القانوني

استعدادا للعودة مرة أخرى للغناء وإحياء الحفلات الغنائية، أصدرت شيرين بالتعاون مع مستشارها القانوني المحامي حسام لطفي، بيانا لتعريف جمهورها تفاصيل أعمالها الجديدة وتوضيح بعض النقاط.

وترصد الوطن في هذا التقرير أبرز نقاط بيان شيرين عبدالوهاب:

ميمي فؤاد يتولى إدارة أعمال شيرين

- البيان يحذر من تناول السيرة الشخصية لشيرين عبدالوهاب.

- البيان يحذر من نسبة أي أحاديث أو تصريحات لها وإتاحتها عبر أي وسيلة إعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية، حيث يحمي القانون الشخصيات العامة من أي تجاوز من هذا القبيل، ويكفل تعويضات مدنية جابرة لأي أضرار تلحق بها في هذا الشأن.

- البيان كشف عن تولي محمد فؤاد «ميمي فؤاد» إدارة أعمال شيرين ليكون القائم على أعمالها فى الفترة المقبلة.

شيرين تشارك في مهرجان قرطاج

يذكر أن أول ظهور لشيرين خلال الفترة المقبلة هو إحياء حفل ختام مهرجان قرطاج التونسي.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب حقيقة ندمها على دخول المجال الفني، إذ قالت إنها أحيانًا تندم بالفعل بسبب المشاكل التي تتعرض لها نتيجة الشهرة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ووجه أحد المتابعين سؤالا لشيرين عبد الوهاب عبر خاصية الـ«ستوري»، قائلًا: «هل ندمتي في يوم من الأيام إنك دخلتي الوسط الفني؟»، لترد عليه قائلة: «بصراحة ساعات، بس ندم مالوش علاقة بالفن بس له علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات».