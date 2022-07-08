والدة الطفل «محمود» ضحية الدهس بحلوان: السواق داس على إبني وهرب

صدمة كبرى تلقتها والدة الطفل محمود محمد، صاحب الـ13 عامًا، ضحية الدهس أمام مدينة الأبطال بدائرة قسم شرطة حلوان، فور سماع نبأ وفاة نجلها وجثمانه متواجد أمام إحدى البوبات، لتهرول مسرعة والدموع تنهمر من عينيها، فلم تصدق ماسمعته أذنيها، لتشاهد نجلها غارقًا في دمائه ومحاصرا بالعشرات من المواطنين، قبل أن تنقله سيارة الإسعاف إلي ثلاجة مستشفى حلوان العام جثة هامدة.

السائق دهس ابني مرتين

تروي الأم المأساة حينما علمت بأن سائق متهور من تسبب في وفاة نجلها، دهسه بسيارته وكان في سرعة جنونية، وفر هاربا لـ«الوطن»: «ابني كان غرقان في دمه العربية دايسة على وجهه قسمته نصفين، أصحاب ابني قالوا لي إن السائق دهس ابني مرتين، استغل ظلام الليل أمام البوابة الثانية من المدينة، وفر هاربًا، وكاميرات المراقبة تبعد عن مكان الحادث بـ100 متر تابعة لقسم شرطة حلوان، ابني كان راجع من التدريب في أحد الأندية، خرج ورجع في كفن».

ويضيف والد الطفل أن أصدقاء نجله ضمن شهود الواقعة، لأنهم حاولو إيقاف السيارة المسرعة ولكن دون جدوى، واصطدم بالطفل.

وعن تلقيه الخبر يحكي أن أحدهم هاتفه ولم يخبره بالحقيقة، وإنما قيل له أنه مصاب فقط، تجنبا لإصابته بالفزع والقلق على نجله، وانه على الفور غادر العمل متجها إلى المستشفى فوجد نجله جثة هامدة.

وأضح الأب أن أصدقاء نجله تمكنوا من تحديد شكل ولون السيارة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد أرقام لوحتها بشكل دقيق، مناشدا المسؤولين بقسم شرطة حلوان بتفريغ الكاميرات القريبة من الحادث، تمهيدا لتحديد هوية السائق الذي تسبب في وفاة نجله وفر هاربا.