«تموين دمياط» يكثف حملاته: ضبط مخابز ومحلات مخالفة.. وتوريد 53 ألف طن قمح

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عدة حملات على كافة الأنشطة بالأسواق لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والسلع مجهولة المصدر وحماية المستهلك، أسفرت عن ضبط العديد من المحاضر.

وحرر موظفو الرقابة التموينية والتجارية بدمياط 3 محاضر عرض سلع مجهولة المصدر للبيع للجمهور وبدون أية بيانات تدل على مصدرها وجهة صنعها بالمخالفة للقرار 113 لسنة 94 وتم التحفظ على المضبوطات وهى عبارة عن «7 برطمان كلا منها زنة 1 كيلو جرام سمن بلدي و15محبس مياه و15حجر قطع لزوم أعمال النجارة وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف».

وتم تحرير محضر غش تجارى للعرض للبيع علب زبادى منتهية الصلاحية والتحفظ على 12عبوة على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير 3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى للسكر الحر ومحضرين بيع بأزيد من السعر المقرر للأرز و 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الجبري سجائر محلية الصنع والتحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

وجرى تحرير محضر للإعلان عن أوكازيون وهمى وبدون تصريح من جهة الادارة بالمخالفة للقانون 100لسنة 57.

تحرير محضر تقليد علامة تجارية

كما تم تحرير محضرين فى مجال تحقيق شكاوى المواطنين وحماية المستهلك إحداها بخصوص تقليد علامة تجارية مسجلة بإسم الشاكى حيث تم ضبط المخالفة المقلدة وعرضها على النيابة العامة والآخر بخصوص إقامة سوق جملة للخضار بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون كما تم ضبط 3 مناديب غاز بدون تصريح وبدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، وتحرير 3 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية بضعف قيمة العجز في الوزن.

كما تم تحرير 3 مخابز سياحية بدون إعلان عن وزن وسعر الخبز المنتج، وكذلك 26 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، وكذلك عدم إعلان عن الأسعار على عبوات التداول المعروضة للبيع طبقا للقرار 330 لسنة 2017.

وجرى تحرير 11 محضر عدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، وتم سحب عدد 8 عينات غذائية لإرسالها لمعمل التحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

توريد 53420 طن قمح

وفى مجال الإشراف على موسم توريد القمح تم توريد إجمالى كمية 53420 طن مساء أمس بمعدل يفوق المستهدف بنسبة 1,012% ومازال موسم التوريد ممتد حتى نهاية شهر أغسطس القادم.