تحرير 2465 محضرا تموينا خلال شهر في سوهاج: مخابز مخالفة وسلع مجهولة المصدر

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، بمحافظة سوهاج .

حملات تموينية مكثفة لضبط الأٍواق

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 2465 محضر متنوع خلال الـ 30 يوما الماضية .

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2240 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر مايو الماضي، و 225 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات «عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم الإعلان عن الاسعار، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية، وإدارة محال بدون ترخيص».

محافظ سوهاج يشدد على احكام الرقابة على الأسواق

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضبط 18 طن قمح قبل بيعها سوق سوداء

وفى إطار آخر ضبطت إدارة التموين بمركزى طهطا وطما 18 طن قمح قبل بيعها سوق سوداء بمحافظة سوهاج وتم تحرير محاضر للمخالفين وأخذ تعهد بتوريدها للصوامع الحكومية.