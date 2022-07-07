«التموين» تؤمن المخابز بـ4 أضعاف الحصة المقررة للدقيق خلال أيام العيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل مخابز إنتاج الخبز البلدي، للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022، على مستوى 30 ألف مخبز بلدي عدد المخابز البلدية في جميع محافظات الجمهورية، التي تنتج يوميا 270 مليون رغيف خبز بلدي.

تأمين المخابز البلدية من الدقيق خلال فترة العيد

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تأمين المخابز البلدية من حصة الدقيق البلدي من مطاحن الوزارة، من خلال صرف 4 أضعاف حصة الدقيق لكل مخبز، لضمان إنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2022.

حصة الفرد من الخبز البلدي على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، إذ يضن هذا المخزون انتظام انتاج الخبز البلدي يوميا لتوفير حصة المواطن من العيش يوميا على بطاقة التموين، إذ تنتج المخابز البلدية على مستوى الجمهورية يوميا 270 مليون رغيف خبز بلدي، من أجل صرف حصة المواطن اليومية من الخبز والتي تقدر بـ5 أرغفة يومية سعر الرغيف الواحد 5 قروش، بواقع 150 رغيفا على مدار الشهر هي حصة المواطن الشهرية من دعم الخبز البلدي.

مواصفات رغيف الخبز البلدي

وتتمثل مواصفات رغيف الخبز البلدي الذي يصرف للمواطنين أصحاب بطاقات التموين في التالي:

- يبلغ وزن الرغيف الطازج من 90 جراما.

- يبلغ الحد الأدنى لسمك الرغيف بـ 18 سم لقطره.

- لا تزيد نسبة الرطوبة عن 36%.

- كامل الاستدارة والنضج.

- مكتمل الاختمار دون نقص أو زيادة.

- غير ملتصق الشطرين أو احتراقهما.

- محتفظ عند نضجه بمظهره الطبيعي.