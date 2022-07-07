بسبب «خبيز العيد».. حريق يلتهم محتويات منزلين ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب في منزلين بقرية «مازورة» التابعة لمركز سمسطا، غربي المحافظة، اليوم الخميس، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس ماشية وطيور منزلية، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق.

بلاغ بحريق في قرية ببني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزلين بقرية «مازورة»، التابعة لدائرة مركز شرطة سمسطا، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، أثناء إعداد الخبز البلدي لعيد الأضحى، والذي وجّه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة.

السيطرة على حريق بمنزلين في قرية «مازورة»

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارة ومعدات وحدة المطافي بمركز سمسطا، لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، الذي شب بمنزلين بالقرية ملك كل من «رأفت ش.»، و«ناجح هـ.»، و«محمد ق.»، و«ربيع ق.»، بسبب اشتعال فرن خبيز بلدي، ونتج عنه نفوق 4 رؤوس ماشية وعدد من الطيور المنزلية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق والوقوف على أسبابه.