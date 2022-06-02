السيطرة على حريق في شقة بإحدى قرى بني سويف دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، على حريق محدود نشب في شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية «شرهي» التابعة لمركز إهناسيا في بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيطرت قوات الحماية المدنية قبل امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق أثاث الشقة.

نشوب حريق في شقة منزلية

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق شقة بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية «شرهي» التابعة لمركز إهناسيا.

ووجه «مشهور» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت سيارتا إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق أثاث الشقة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن أسبابه الأولية للحريق ماس كهربائي.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.