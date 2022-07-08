إصابة 30 شخصا في حادث مروري بالغردقة

أصيب 30 شخصًا في حادث انقلاب «أتوبيس» بطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، بإصابات متفرقة، وتم الدفع بعدد 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

تفاصيل حادث الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الخاصة، بطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وتبين إصابة 30 شخصًا بإصابات متفرقة تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام في تصريحات لـ«الوطن» صباح اليوم الجمعة، إلى أن الإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، ما عدا ثلاث أشخاص حالتهم خطرة، وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم بينما تم خروج 4 مصابين وجار عمل اللازم.

نشوب حريق بالسجل التجاري بالغردقة

في سياق منفصل، نشب حريق محدود في السجل التجارى بالدور الارضى فى مبنى الغرفة التجارية بالغردقة كانت إدارة الدفاع المدنى تلقت إخطارًا بنشوب حريق في السجل التجاري بالغردقة في الدور الأرضي بمبني الغرفة التجارية وعلي الفور تم الدفع بسيارة إطفاء الحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق كما قامت النيابة العامة بمعاينة مكان الحريق وانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق كما استمعت أثناء المعاينة لأقوال مدير السجل التجاري والعاملين وبعض من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لتواجدهم أثناء الحريق تحرر محضر بالواقعة، وجار تحقيقات النيابة العامة.