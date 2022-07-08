وفاة طفلة بسوهاج بعد التفاف حبل «المرجيحة» على رقبتها

أرادت الطفلة حنين صاحبة الـ8 سنوات، أن تلهو على أرجوحتها «المرجيحة»، إلا أن حبل هذه اللعبة التف على رقبتها وأنهى حياتها.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي بمركز طما بمحافظة سوهاج بوصول الطفلة «حنين ح ع س» سن 8 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية وتقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج جثة هامدة.

الانتقال إلى موقع الحادث

بالانتقال والفحص وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخري وبسؤال والدها المدعو حازم ع س ح سن 40 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بأرجوحه بالمنزل ألتف الحبل حول رقبتها مما نتج عنه وفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

التقرير الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الخنق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.