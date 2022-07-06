مبادرة إحلال السيارات: أقل قسط سيارة فى السوق «مكيفة» 2333 جنيها

أعلنت وزارة المالية المتمثلة فى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عن جدول تقسيط السيارات، وذلك بعد رفع أسعار السيارات الجديدة في جميع الأسواق لمواجهة أزمة التضخم.

وقالت وزارة المالية، إنه تم إصدار جدول عن تقسيط السيارات المشتركة في مبادرة الإحلال، وفقا لسن صاحب المبادرة، وأوضحت وزارة المالية أن مبادرة إحلال السيارات، يبدأ القسط الشهري فيها للسيارات الملاكي لمدة تقسيط ١٠ سنوات من 2333 جنيه للسيارات لادا جرانتا، وتعتبر هي أرخص سيارة في مبادرة إحلال السيارات، ويتم تقسيطها بفائدة متناقصة 3% مع البنو. والسيارة من ضمن مواصفاتها أنها مكيفه وبها كماليات زجاج كهربائي وناقل الحركة أتوماتيك.

أقساط السيارة لادا جرانتا في مبادرة الإحلال

2333 جنيها يبدأ قسط السيارة لادا جرانتا الفئة الأولى mt.

2709 جنيهات يبدأ قسط السيارة لادا جرانتا الفئة الثانية E1-AT

قسط السيارة لادا جرانتا الفئة الثالثة (E2-AT) 2839 جنيها قسط شهري.

وأوضحت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن جميع الأسعار المعلنة بالجدول شاملة التجهيز بالغاز، ومخصوم منها قيمة الحافز الأخضر وأكدت المالية أن القسط الشهري يتضمن وثيقتي التأمين على السيارة، والتأمين على الحياة بالإضافة إلى تغطية تأمينية إضافية مجاناً لجميع المشتركين بالمبادرة تتمثل في تامين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه نتيجة الوفاة أو العجز الكلي.

وفي نفس الوقت، قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار السيارات الجديدة ارتفعت بسبب الحرب الأوكرانية الروسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات وموجة التضخم في الأسعار التى شهدتها الدول، مما أدى إلى رفع سعر الفائدة في جميع البنوك المركزية.

أسعار السيارات الجديدة

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات أن السبب الثاني في رفع أسعار السيارات هو أزمة الرقائق الإلكترونية التي تعاني منها مصانع السيارات في دول أوروبا وآسيا، والتي يعتمد عليها في صناعة السيارات بشكل كبير منذ انتشار فيروس جائحة كورونا، مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل، مما أدى إلى رفع أسعار السيارات الجديدة في جميع الدول بالعالم.