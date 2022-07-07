دعاء يوم عرفة للصائمين.. أوصى به الرسول

دعاء يوم عرفة للصائمين، من الأدعية التي تتصدر محركات البحث بالتزامن مع يوم عرفة، إذ يتهافت كل صائم فى يوم عرفة على حصد خيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ»، وهناك أدعية مستقر عليها، لا سيما أنها تحمل كلمات سهلة التكرار والترديد فى هذا اليوم العظيم، وأولى هذة الأدعية هو «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

دعاء يوم عرفة للصائمين

ويمكن ترديد دعاء يوم عرفة للصائمين بصيغة: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ»، فدعاء يوم عرفة للصائمين أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد أكثر الأيام التي يعتق الله فيها عباده من النار.

أدعية مستجابة يوم عرفة للصائمين

واستكمالا للحديث عن دعاء يوم عرفة للصائمين، هناك عدد من الأدعية المستجابة للصائمين فى يوم عرفة، والتي يمكن تردديدها بالصيغة الآتية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب على توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً، أللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا».

«اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا، واجعل في نفسى نورا وأعظم لي نورا».