المنشآت السياحية: 90%من رواد المطاعم السياحية خلال العيد عرب

كشف محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية عن ارتفاع حجوزات السياح العرب بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن نسب حجوزات العرب خلال تلك الفترة تبلغ نحو 90% في مقابل 10% للمصريين والسياح الأجانب، مشيرا إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال العيد ستبلغ نحو 100%.

المطاعم مستعدة لاستقبال الرواد خلال العيد

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ المنشآت والمطاعم السياحية استعدت بشكل كبير لاستقبال روادها من العرب والأجانب والمصريين خلال إجازات عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من غد السبت، لافتا إلى إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل التباعد أو ارتداء الكمامات داخل المطاعم والكافيهات، مشددا على أن المنشآت السياحية باتت تعمل بنفس الخدمات وضوابط التشغيل التي كانت تعمل بها قبل حدوث الجائحة.

مواعيد عمل المطاعم خلال العيد

وأشار إلى أن عمل المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الأضحى سيستمر حتى الساعة 2 صباحا، فيما تٌغلق الملاهي الليلية وصالات الديسكو أبوابها أمام الرواد في الثالثة صباحا، لافتا إلى أنه بداية من يوم 16 يوليو الجاري تعود المطاعم السياحية لمواعيد غلقها الطبيعية خلال الصيف في الساعة 1 صباحا مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وأيام الإجازات الرسمية للدولة، فيما تظل مواعيد غلق صالات الديسكو والملاهي الليلية ثابتة سواء في الصيف أو الشتاء وهو الساعة 3 صباحا.

يشار إلى ان غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، طالبت أعضائها بعدم إقامة أية مهرجانات أو احتفالات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.