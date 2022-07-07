«المنشآت السياحية»: منظومة إلكترونية لربط الحركة وتأمين السياح

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختلفة بهدف دعم قطاع السياحة وتعزيز عمليات تأمين المجموعات السياحية من خلال التنسيق المستمر بين مختلف الكيانات المعنية بالسياحة، فقد تم إنشاء وتطوير منظومة متكاملة من شأنها تأمين وربط مفردات الحركة السياحية بين شركات السياحة والفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية والبازارات ومراكز الغوص وشرطة السياحة ووزارة السياحة والآثار.

تأمين إقامة حفلات داخل المنشآت والمطاعم السياحية

وأضاف خلال الكتاب رقم «20» لسنة2022 والذي تم تعميمه على كل المطاعم والمنشآت السياحية أن تلك المنظومة ستوفر أنظمة عمل آلية ومتطورة لتسهيل الإخطار والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك لتأمين زيارات المجموعات السياحية للمطاعم والمنشآت، وكذا تأمين إقامة حفلات داخل المنشآت والمطاعم السياحية وستكون هذه المنظومة بديلا عن الإخطارات الورقية المتعارف عليها.

وأشار إلى أنه للاشتراك بتلك المنظومة يجب حصول المطعم أو المنشأة السياحية على اسم مستخدم وكلمة مرور وجهاز «otp» لإنشاء كلمة مرور مؤقتة لزيادة التأمين لعملية الإخطار الإلكتروني، ولن تستطيع المنشأة الدخول على المنظومة إلا من خلال الحصول على جهاز الـ«otp».

20 يوليو آخر موعد لإخطار الغرفة بعدد الأجهزة المطلوبة

وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المطاعم والمنشآت السياحية إفادة الغرفة بعدد أجهزة الـ«otp»، التي ستحتاجها وذلك حتى يتسنى للغرفة توفيرها من الجهات المعنية في موعد أقصاه 20 يوليو الجاري.

وكان علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن قطاع المطاعم السياحية بدأ حاليا في استعادة عافيته التي كان عليها قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019، مشيرا إلى أن نسب الإشغال وصلت حاليا بالمطاعم والمنشآت السياحية لأكثر من 90% وهي أعلى مما كانت عليه في ذات الفترة قبل الجائحة.